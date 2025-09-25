Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Aarauer für Fricker eine Nummer zu gross

  25.09.2025 Sport, Frick
Lionel Moser liefert gegen seinen Ex-Verein, acht von zehn Würfen zappeln im Netz. Foto: zVg
Lionel Moser liefert gegen seinen Ex-Verein, acht von zehn Würfen zappeln im Netz. Foto: zVg

Äusserst erfreulich verlief der Saisonstart für den TSV Frick Handball (1. Liga). Aus den ersten drei Partien resultierten drei Siege. Entsprechend hoch waren die Erwartungen, als die Fricktaler Delegation zur SG HSC Suhr Aarau II reiste. 

Die zweite Vertretung der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote