3. Sieg im 3. Spiel

Handball 4. Liga: SG TV Schupfart

Der Saisonstart ist der SG TV Schupfart geglückt. Nach den Siegen gegen die Rookies Oberbaselbiet und den TV Kleinbasel stand vergangenes Wochenende das Spiel gegen die SG Wahlen Laufen 2 auf dem Programm. Gut eingestellt durch Interimscoach Lukas Dietwyler startete das Team konzentriert in die Partie. Von Beginn an waren die Spieler bereit und setzten sich dank schöner Spielzüge und Tempospiel ab. Zur Halbzeit führte Schupfart verdient mit 17:11. In der zweiten Halbzeit stockte der A ngriff zunächst etwas, doch die Defensive stand weiterhin solide – insbesondere dank Tor hüter Christoph Heiz. Gegen Ende des Spiels fand der Angriff wieder in den Rhythmus zurück und sicherte den Fricktalern den 30:23-Sieg.

Am nächsten Samstag kommt es in Frick zum Derby gegen die HSG Fricktal, wo das Team den erfolgreichen Lauf fortsetzen will. (mgt)