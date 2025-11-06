Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

3. Sieg im 3. Spiel

  06.11.2025 Sport, Schupfart

Handball 4. Liga: SG TV Schupfart

Der Saisonstart ist der SG TV Schupfart geglückt. Nach den Siegen gegen die Rookies Oberbaselbiet und den TV Kleinbasel stand vergangenes Wochenende das Spiel gegen die SG Wahlen Laufen 2 auf dem Programm. Gut eingestellt durch Interimscoach Lukas ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote