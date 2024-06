25 Jahre Priester Leo Stocker

Zahlreiche Gläubige haben sich am vergangenen Sonntag in der katholischen Kirche Frick eingefunden, um zusammen mit Leo Stocker dessen 25-jähriges Priesterjubiläum zu feiern.

Mit dabei waren neben dem Seelsorgeteam von Frick auch zwei langjährige Weggefährten von Leo Stocker, Franz Xaver Amrein und Josef Hurter, der auch die Festpredigt hielt.

Am 30. Mai 1999 wurde Leo Stocker in der Kirche St. Karl in Luzern durch Bischof Kurt Koch zum Priester geweiht. Im kirchlichen Dienst stand Leo Stocker aber bereits seit 1980. Als Katechet war er in verschiedenen Pfarreien tätig, unter anderem in Möhlin und Wittnau, Wölflinswil-Oberhof.

Als Bauernsohn mit vielen Geschwistern in Obermumpf aufgewachsen, machte er die Matura 1973 im Kloster Engelberg in alten Sprachen und Philosophie. Mittelschullehrer zu werden, war sein erstes Ziel. Nach dem Studium «Theologie für Mittellehrer» an der Uni Basel, neben Englisch und Geschichte, konnte er in Luzern die theologische Ausbildung abschliessen. Nach der Vikariatszeit, in Villmergen und Schaffhausen, folgten Pfarrstellen in Vitznau/Weggis und Jonen/Bremgarten. Im Jahr 2018, mit der Pensionierung, kam Leo Stocker zurück ins Fricktal, wo er jetzt im Pastoralraum Oberes Fricktal tätig ist.

Wichtig sind Leo Stocker, neben der Seelsorgetätigkeit, das Singen in den Kirchenchören, die Beziehungen in der Familie und der Fokolarbewegung. Und wer ihn etwas zu den Habsburgern fragt, muss sich bewusst sein, einen fundierten, längeren Vortrag zu hören.

Im festlichen Gottesdienst, von den Kirchenchören von Frick und Gipf-Oberfrick musikalisch gestaltet, war grosse Dankbarkeit spürbar für das Wirken von Leo Stocker als Seelsorger. (mgt)