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Geschichten vom Tierlignadenhof Kaisten

  18.06.2026 Fricktal, Kaisten

Alltagsgeschehen auf dem Tierlignadenhof

An manchen Tagen fordern uns unvorhergesehene Ereignisse so sehr, dass unsere Kernaufgaben in den Hintergrund rücken. Letzten Freitag war ein solcher Tag. Bereits am frühen Morgen mussten wir mit unserer Katze Clea ...

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