Geschichten vom Tierlignadenhof Kaisten

Alltagsgeschehen auf dem Tierlignadenhof

An manchen Tagen fordern uns unvorhergesehene Ereignisse so sehr, dass unsere Kernaufgaben in den Hintergrund rücken. Letzten Freitag war ein solcher Tag. Bereits am frühen Morgen mussten wir mit unserer Katze Clea aufgrund einer Ohrenkrankheit in eine eineinhalb Stunden entfernte Tierklinik nach Herrenschwand fahren, die eine spezielle Lasertherapie anbietet. Leider verlief die Behandlung erfolglos, sodass wir am Nachmittag die lange Heimreise ohne ein Ergebnis antreten mussten. Parallel dazu fand an diesem Tag ein wichtiger Termin mit der Gemeinde statt, um offene Bauthemen, die unseren Hof betreffen, zu besprechen.

Auch stand am frühen Nachmittag ein Gespräch bezüglich einer testamentarischen Vorsorgeregelung für den Hund einer Frau auf dem Programm. Wir begrüssen es sehr, wenn sich Tierhalterinnen und Tierhalter frühzeitig Gedanken über die Zukunft ihres Tieres machen. Wer ein Tier aufnimmt, übernimmt Verantwortung für dessen ganzes Leben und darüber hinaus. So möchten wir allen Tierhaltern und Tierhalterinnen ans Herz legen, schon zu Lebzeiten vorzusorgen und zu verhindern, dass das Tier nach einem Todesfall oder bei einer Krankheit im Tierheim landet oder gar ausgesetzt wird. Stattdessen sollte sichergestellt werden, dass eine vertraute Person oder Organisation bereitsteht, die dem Tier nahtlos ein liebevolles und neues Zuhause gewährleistet. Zahlreiche unserer Tiere haben ihren Weg zu uns gefunden, weil ihre Besitzerinnen und Besitzer verstorben sind. Oft ist es den Hinterbliebenen schlicht unmöglich, den Vierbeiner bei sich aufzunehmen. Ein neues, liebevolles Plätzli lässt sich jedoch selten von heute auf morgen finden. Auch die meisten Tierheime stossen an ihre Kapazitätsgrenzen oder stellen Anforderungen, die nicht erfüllt werden können. Eine frühzeitige Vorsorge ist deshalb unerlässlich.

Inmitten all dieser Aufgaben und Besprechungen am besagten Freitag zogen zudem zwei neue Mitbewohnerinnen auf den Tierlignadenhof: die hübschen, weissen Hühner Hanni und Nanni. Nach all den ausserordentlichen Terminen konnten wir uns gegen Abend endlich dem Wohl unserer Hunde widmen, die schon sehnsüchtig nach ihrer Mahlzeit verlangten. Zu guter Letzt warteten auch noch einige Haushaltsarbeiten auf uns, für die während des Tages keine Zeit zur Verfügung stand. So kommt es nicht selten vor, dass wir noch weit nach den regulären Arbeitszeiten beschäftigt sind – sei es mit dem Haushalt oder mit administrativen Aufgaben wie dem Beantworten von E-Mails und Telefonaten. Auch organisatorische Tätigkeiten und der Austausch über unsere Tiere – im Besonderen über unsere Sorgenkinder – erfolgen meistens erst am Abend, wenn es auf dem Tierlignadenhof ruhig geworden ist. Trotz der vielen Aufgaben und langen Arbeitstage gibt es für uns nichts Schöneres, als nach Beendigung aller Pflichten die Gewissheit zu haben, dass all unsere Tiere wohlauf und gut versorgt sind.

Liebe Grüsse vom

Tierlignadenhof-Team

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