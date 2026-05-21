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Erscheinungsweise über Pfingsten

  21.05.2026 Fricktal

Am Wochenende ist Pfingsten. Aus diesem Grund erscheint nächste Woche am Dienstag keine NFZ. Die Abonnenten erhalten die Zeitung am Mittwoch; die Grossauflage wird am Freitag statt am Donnerstag verteilt. Aktuelle Nachrichten sind jederzeit auf der Website zu finden.

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