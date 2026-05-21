Erscheinungsweise über Pfingsten

Erscheinungsweise über Pfingsten21.05.2026 Fricktal
Am Wochenende ist Pfingsten. Aus diesem Grund erscheint nächste Woche am Dienstag keine NFZ. Die Abonnenten erhalten die Zeitung am Mittwoch; die Grossauflage wird am Freitag statt am Donnerstag verteilt. Aktuelle Nachrichten sind jederzeit auf der Website zu finden.
Verlag und ...
Am Wochenende ist Pfingsten. Aus diesem Grund erscheint nächste Woche am Dienstag keine NFZ. Die Abonnenten erhalten die Zeitung am Mittwoch; die Grossauflage wird am Freitag statt am Donnerstag verteilt. Aktuelle Nachrichten sind jederzeit auf der Website zu finden.
Verlag und Redaktion wünschen allen schöne Feiertage. (nfz)