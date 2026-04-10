IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

17 Jahre lang war die Familie Bekci Pächter auf dem Restaurant Airpick in Schupfart. Ende April ist für sie dort oben Schluss. Am 1. Dezember 2026 werden sie das «Piazza» in Frick ...

«Es war eine schöne Zeit»

17 Jahre lang war die Familie Bekci Pächter auf dem Restaurant Airpick in Schupfart. Ende April ist für sie dort oben Schluss. Am 1. Dezember 2026 werden sie das «Piazza» in Frick übernehmen.

«Ich habe das ‹Airpick› geliebt. Es war eine sehr schöne Zeit», sagt Hasan Bekci wenige Wochen, bevor er und seine Familie das Restaurant beim Flugplatz in Schupfart verlassen. Es ist der Familie ein grosses Anliegen, dem Personal und der Region einen grossen Dank auszusprechen. «Wir wurden durch die ganze Region, die Vereine und unsere Stammgäste immer unterstützt», so der Gastronom. Einen speziellen Dank richtet er an sein Personal: «Wir hatten viele langjährige Mitarbeitende, die immer für uns da waren und uns mit ihrer Arbeit unterstützt haben. Das ist nicht selbstverständlich und dafür möchten wir uns herzlich bedanken.»

Neustart in Frick

Die Gastronomie hat Hasan Bekci immer fasziniert. «Schon als 13-Jähriger habe ich in einem Restaurant Teller gewaschen», schildert er. So ist es für ihn selbstverständlich, dass sein gastronomischer Weg noch nicht zu Ende ist. Per 1. Dezember 2026 wird die Familie Bekci das «Piazza» in Frick übernehmen. «Dort kochen wir für unsere Gäste unsere bekannten Hausspezialitäten, wie zum Beispiel Angus-Filet ‹Haus Art›, Rindsfilet ‹Stroganoff› und Kalbsläberli. Und auch in Frick werden wir durchgehend warme Küche anbieten.» Für die Familie Bekci wird der 26. April der letzte Tag im «Airpick» sein. Am 1. Mai geht es dort mit einem neuen Pächter fast nahtlos weiter.

Gutscheine noch einlösen

Was der Wirt noch zu sagen hätte: «Es wäre schön, wenn unsere Gäste ihre Gutscheine der Jahre 2025 und 2026 bis am 26. April einlösen würden.»

Für Fragen und Anregungen steht Hasan Bekci gerne zur Verfügung (bekci@bluewin.ch, Tel. 079 925 43 25).