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IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

  10.04.2026 Fricktal, Schupfart

«Es war eine schöne Zeit»

17 Jahre lang war die Familie Bekci Pächter auf dem Restaurant Airpick in Schupfart. Ende April ist für sie dort oben Schluss. Am 1. Dezember 2026 werden sie das «Piazza» in Frick ...

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