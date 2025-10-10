Geselliger Spielnachmittag

Der Obmann begrüsste alle Anwesenden und gab seiner Freude Ausdruck, dass so ...

Swiss Cycling Bezirke Laufenburg – Rheinfelden

Kürzlich trafen sich 24 Swiss Cycling-Veteraninnen und -Veteranen zum 2. Jass- und Spielnachmittag 2025 im Restaurant Sonne in Ittenthal.

Der Obmann begrüsste alle Anwesenden und gab seiner Freude Ausdruck, dass so viele dabei waren. Später folgte die Auslosung für die 16 Jasserinnen und Jasser. Weitere acht Veteranen und Veteraninnen vergnügten sich mit anderen Gesellschaftsspielen. In drei Runden wurde der Sieger der 16 Jasserinnen und Jasser erkürt. Erstmals hatte Philipp Rheinegger das Glück auf seiner Seite und gewann mit 3151 Punkten vor Viktor Erdin mit 3015 Punkten. Ebenfalls aufs Siegerpodest mit 3010 Punkten durfte Lilo Ketterer.

Philipp Rheinegger war Gesamtsieger

Zusammen mit dem 1. Jassnachmittag wurde eine Gesamtrangliste erstellt. Auch da durfte Philipp Rheinegger mit 6096 Punkten aufs höchste Treppchen steigen. Er gewann vor Bernadette Rippstein mit 6010 und Rita Stern mit 5976 Punkten. Diese drei Geehrten erhielten aus der Kasse der Vereinigung je einen Gutschein.

Anschliessend sass man beim feinen Zvieri beisammen, bevor man sich auf den Heimweg machte. Als nächstes steht die Haupttagung am 25. Oktober in Gansingen an. Der Vorstand freut sich auf viele Veteraninnen und Veteranen aus der Vereinigung. (mgt)