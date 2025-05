IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Kinderkrippe Krambambuli in Möhlin

Mein Name ist Bianca Kaufmann. Ich bin verheiratet, Mutter von zwei Kindern und lebe mit meiner Familie und unserem Labrador in Möhlin. Seit vielen Jahren begleite ich Kinder mit Herz und Erfahrung. Sei es als Mutter, als langjährige Krippenleitung oder als Pädagogin. Aus dieser Verbundenheit zu Kindern, der Natur und den Werten einer achtsamen Begleitung ist mein Herzensprojekt entstanden: Die Kinderkrippe Krambambuli.

Neu ab August 2025

Die Kinderkrippe Krambambuli öffnet am 4. August 2025 ihre Türen. Mit 20 Plätzen für Kinder im Alter von drei Monaten bis und mit erster Klasse bieten wir einen geschützten Raum, in dem jedes Kind in seiner Einzigartigkeit wahrgenommen wird. Es ist ein kleines, liebevoll gestaltetes Häuschen mit einem eigenen Garten. Dieser lädt zum Spielen und zum Entdecken ein, mit Obstbäumen und kleinen Beeten zum Anpflanzen.

Die Räumlichkeiten im Inneren sind freundlich und kindergerecht eingerichtet und schaffen eine familiäre und geborgenen Atmosphäre. Unsere Krippe verfolgt einen familiären Ansatz, bei dem Kinder mit Achtsamkeit, Liebe und Respekt begleitet werden. Der Fokus liegt auf der Förderung einer gesunden, emotionalen und sozialen Entwicklung in einem sicheren und wertschätzenden Umfeld.

In der Kinderkrippe Krambambuli leben wir eine Pädagogik, die von klaren Werten geprägt ist. Achtsamkeit spielt dabei eine zentrale Rolle. Wir schenken jedem Kind unsere volle Aufmerksamkeit, gehen auf seine Bedürfnisse ein und schaffen so eine vertrauensvolle Beziehung, in der sich die Kinder geborgen fühlen und sich frei entfalten können. Zudem ist uns die Naturverbundenheit ein grosses Anliegen. Wir glauben, dass Kinder in der Natur am besten lernen, wachsen und sich selbst erfahren können. Daher integrieren wir Naturerlebnisse in unseren Alltag. Tiere sind ein weiterer wichtiger Bestandteil unseres Konzepts. Sie sind nicht nur Mitbewohner, sondern auch wertvolle Lernpartner. Sie fördern die Empathie und das Verantwortungsbewusstsein der Kinder und helfen ihnen, Geduld und Fürsorglichkeit zu entwickeln. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit den Familien. Wir sehen uns als Partner der Eltern und bieten einen offenen, vertrauensvollen Austausch. Es ist uns wichtig, dass sich die Eltern im Krambambuli wohl und verstanden fühlen, damit wir gemeinsam das Beste für das Kind erreichen können. Durch enge Zusammenarbeit und Dialog schaffen wir eine solide Grundlage für die ganzheitliche Entwicklung jedes einzelnen Kindes. Die Kinderkrippe Krambambuli ist ein Ort, an dem Kinder nicht nur lernen, sondern auch mit Freude Kreativität und Vertrauen in die Welt hinausgehen können. Hier erleben sie, was es heisst, Verantwortung zu übernehmen, sich selbst zu entdecken und in einer Gemeinschaft zu leben, in der Werte wie Respekt, Verantwortung und Empathie gelebt werden. Im Krambambuli dürfen Kinder sein wie sie sind, sich ausprobieren, forschen und wachsen. Immer im Einklang mit ihrer natürlichen Neugier und ihrer einzigartigen Persönlichkeit.

Ich freue mich Sie und ihr Kind kennenzulernen.

Bianca Kaufmann

Bahnhofstrasse 36

4313 Möhlin

info@kita-krambambuli.ch

www.kita-krambambuli.chTel.079 429 89 08