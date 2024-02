Fricker Damen verlieren

Handball: 1. Liga Damen mit Heimniederlage

Am vergangenen Samstag stand das zweitletzte Heimspiel der TSV Frick 1. Liga-Damen an. Die Frickerinnen wollten an der starken Teamleistung von letzter Woche anknüpfen und sich auf den Tabellenrang vier vorkämpfen.

Sie starteten gut in die Partie gegen die Damen der SG Muotathal/ Mythen-Shooters und kamen zu guten Torchancen. Bis zur 15. Spielminute war das Spiel sehr ausgeglichen. Danach schlichen sich einige technische Fehler ein, und somit konnten sich die Gegnerinnen einen Vorsprung verschaffen und diesen bis zur Halbzeit (16:13) halten.

In der zweiten Halbzeit stellten die Damen des TSV Frick die Deckung auf 5:1 um und konnten sich auf ein Tor an herankämpfen. Die SG Muotathal / Mythen-Shooters liessen sich die Führung aber nicht nehmen. Es schlichen sich wieder einige Fehler beim Heimteam ein und die Tordifferenz wurde wieder grösser. Ab der 50. Spielminute wurden die Fricktalerinnen förmlich überrannt. Sie hatten im Angriff keine Ideen mehr und bekamen dazu hinten die Tore. Am Ende mussten die Damen des TSV Frick den Sieg mit 24:35 den Innerschweizerinnen überlassen. Das nächste Spiel findet am kommenden Samstag auswärts in Willisau statt, die Willisauerinnen stehen aktuell auf Platz 3 in der Tabelle. (mgt)