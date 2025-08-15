2. Platz in der Gesamtwertung

STV Herznach am LA-Abendmeeting

Vor einer Woche starteten einige Leichtathleten des STV Herznach am Abendmeeting in Kienberg. Dort haben sie sich in sieben Leichtathletik-Disziplinen wie beispielsweise das Kugelstossen, Steinstossen, Weitsprung, 100m, 1000m, Hochsprung und Schleuderball gemessen.

Das Abendmeeting in Kienberg ist seit langem ein Teil der Wettkampfsaison des STV Herznach und es war schön, nach dem Turnfest, ein weiteres Mal das hart trainierte Können unter Beweis stellen zu können. Dank der hervorragenden Leistungen konnte das Team des STV Herznach den zweiten Platz in der Gesamtwertung erzielen.

Aber auch in den einzelnen Wertungen schafften es einige Athleten auf das Podest. Dabei Lars Schenk im 100m und im Weitsprung auf dem 1. Rang, Marco Leimgruber im Kugelstossen auf dem 2. Rang, Gian Wälchli im Steinstossen auf dem 1. Rang, im Schleuderball Yves Schmid auf dem 3. und Marco Leimgruber auf dem 1. Rang. (mgt)

Rangliste unter https://www.stvkienberg.ch/