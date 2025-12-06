Zwischen Möhlin und Wallbach: Automobilistin kollidiert mit Landstrassen-Kreisel

Zwischen Möhlin und Wallbach kam es am Samstagmorgen kurz nach 10 Uhr zu einem Selbstunfall beim Landstrassenkreisel unweit des Widmatthofs (Ortsgebiet Zeiningen). Eine Automobilistin, aus Fahrtrichtung Möhliner Höhe herkommend, verlor die Kontrolle über ihr Auto und geriet seitlich frontal in beziehungsweise auf die Schüttung der Kreiselmitte. Beim Aufprall zog sie sich Verletzungen zu. Rettungskräfte befreiten die Verunfallte mit einem Rettungsbrett aus dem Wagen. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden, daran beteiligt waren zwanzig Angehörige der Feuerwehr Möhlin, wie Kommandant Richard Urich auf Anfrage der NFZ erklärt. (rw)