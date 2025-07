Zwischen Jura, Vogesen und Weisswein

VMC Gansingen auf Dreiländertour

Anfang Juli war der Veloclub Gansingen mit 24 Teilnehmenden auf seiner traditionellen dreitägigen Velotour unterwegs. Die Route führte durch das Baselbiet, den Jura, die Vogesen und das Elsass bis zum Schwarzwald – mit sportlichen Höhenmetern und kulinarischen Höhepunkten.

Am Freitagmorgen startete die Gruppe bei bestem Sommerwetter. Nach dem Znünihalt, bei Ehrenpräsident Marcel Erdin in Liestal, ging es durch das hügelige Baselbiet, entlang der Schweizer Grenze bis nach Porrentruy zum Mittagshalt. Danach ging es weiter flach über die Grenze ins französische Belfort. So früh wie selten am Ziel, blieb viel Zeit für einen sportlich wertvollen Apéro mit Weisswein und Plättli und ein hervorragendes Abendessen. Die Stimmung: gelöst, die Beine: leicht brennend.

Die Vogesen und die Planche des Belles Filles

Am Samstag warteten die Vogesen. Die Landschaft wurde wilder, die Dörfer kleiner und die Einkaufsmöglichkeiten rar. Die Betreuerinnen meisterten die Versorgung für den Znünihalt trotzdem souverän. Das Mittagessen bestand dann aus typisch elsässischem Schinken, Kartoffelstock und Kuchen. Am Nachmittag standen zwei namhafte Anstiege auf dem Programm: der Col des Croix und, als sportlicher Höhepunkt, die Planche des Belles Filles – bekannt als Bergankunft der Tour de France. Einige wagten sich sogar bis ganz zur «Super Planche» hoch, inklusive steiler Schotterpassage. Die Aussicht war grossartig, der Vergleich mit den Tour de France-Profis eher ernüchternd. Trotzdem war die Stimmung ausgezeichnet und es wurde nicht unterlassen, auf den Gipfelerfolg anzustossen.

Rückenwind und Endspurt

Am Sonntag ging es flach und flott Richtung Heimat. Die Strecke führte über Basel nach Schopfheim im Schwarzwald, wo ein letzter Mittagsstopp eingelegt wurde. Dunkle Wolken sorgten für etwas Spannung, dem angekündigten Regen konnte jedoch grösstenteils davongefahren werden. Nach ein paar ambitionierten Segmentjagden auf Strava rollte die Gruppe zufrieden in Gansingen ein. Den offiziellen Schlusspunkt setzte das gemeinsame Abschlussbier in der Brauerei 3Bier in Büren. Ein gelungener Ausklang einer unfallfreien und rundum erfolgreichen Tour. (mgt)