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Zwischen Illusion und Intuition

  01.08.2026 Laufenburg
Luca Gygli verwischt spielerisch die Grenzen zwischen Realität und Illusion, zwischen freiem Willen und Schicksal und regt seine Zuschauer zum Nachdenken an. Foto: zVg
Luca Gygli verwischt spielerisch die Grenzen zwischen Realität und Illusion, zwischen freiem Willen und Schicksal und regt seine Zuschauer zum Nachdenken an. Foto: zVg

Luca Gygli ist ein professioneller Mentalist, der mit seinen aussergewöhnlichen interaktiven Shows das Publikum auf der ganzen Welt in seinen Bann zieht und auch Online über 600 000 Follower zum Staunen bringt. Am Mittwoch, 19. August, macht er Halt in der Kultschüür in Laufenburg.

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