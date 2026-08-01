Zwischen Illusion und Intuition

Luca Gygli ist ein professioneller Mentalist, der mit seinen aussergewöhnlichen interaktiven Shows das Publikum auf der ganzen Welt in seinen Bann zieht und auch Online über 600 000 Follower zum Staunen bringt. Am Mittwoch, 19. August, macht er Halt in der Kultschüür in Laufenburg.

Luca Gygli ist ein professioneller Mentalist, der mit seinen aussergewöhnlichen interaktiven Shows das Publikum auf der ganzen Welt in seinen Bann zieht und auch Online über 600 000 Follower zum Staunen bringt. Am Mittwoch, 19. August, macht er Halt in der Kultschüür in Laufenburg.

In seiner ersten Solo-Show «Oberserve» lädt Luca Gygli die Gäste ein, die Welt mit anderen Augen zu sehen – und sich selbst gleich mit. Zwischen Comedy, Staunen und interaktiven Experimenten verschwimmen die Grenzen zwischen Gedankenlesen und Zufall, zwischen Intuition und Illusion. Was verrät ein Blick? Welche Geschichten erzählen unsere Gesten? Und wie leicht lassen sich die Menschen eigentlich durchschauen? «Oberserve» ist modern, charmant und überraschend persönlich: ein Abend mit Aha-Momenten, bei dem die Gäste nicht nur zuschauen, sondern Teil des Erlebnisses werden. Gedankenlesen oder Glück, die Gäste können es herausfinden, vielleicht.

Kunst über Jahre verfeinert

Luca Gygli wuchs im Glarnerland auf und war zehn Jahre alt, als er zum ersten Mal Magie in einem kleinen Wanderzirkus erlebte.

Kein grosses Theater und keine schillernde Bühne – nur ein Magier, ein Trick und ein Moment, der sein Leben für immer veränderte. Fasziniert tauchte er in die Welt der Illusionen ein, doch bald zog es ihn weg von klassischen Kunststücken hin zu etwas Tiefgründigerem: dem Mentalismus. Nicht das Spiel mit Münzen oder Seilen, sondern die Kunst, Wahrnehmung zu lenken, Gedanken zu lesen und Entscheidungen vorherzusehen, liess ihn nicht mehr los.

Früh begann er, sein Können vor Publikum zu erproben – zunächst bei Familienfeier, später auch auf grösseren Bühnen und bei Firmenveranstaltungen. Mit jeder Performance verfeinerte er seine Fähigkeiten – nicht durch übernatürliche Kräfte, sondern durch jahrelanges Training und ein feines Gespür für Psychologie und Intuition.

Er zählt zu den gefragtesten Mentalisten der Schweiz. Seine Performances sind mehr als nur Unterhaltung – sie sind ein fesselndes Spiel mit der Wahrnehmung. Wer glaubt, seine Gedanken seien privat, hat Luca Gygli noch nicht erlebt – und dieses Erlebnis wird noch lange in Erinnerung bleiben.

Bewusst wird auf einen Eintritt verzichtet, es wird für den Künstler eine Kollekte eingezogen.

(mgt)

Luca Gygli: «Oberserve», Mittwoch, 19. August, 20 Uhr, Kultschüür, Laufenburg. Eintritt frei, Kollekte