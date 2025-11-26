Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Zwischen Hoffnung und Enttäuschung

  26.11.2025 Rheinfelden
Sichtung und Einschätzung der Patienten in der Klinik in Gambia. Foto: Tibor Horvath
Sichtung und Einschätzung der Patienten in der Klinik in Gambia. Foto: Tibor Horvath

Rheinfelder Chirurg berichtet vom Einsatz in Gambia (Teil 1)

Jedes Jahr reisen einige Mitglieder der gemeinnützigen Organisation «Drive to Help» nach Gambia, um vor Ort medizinische Hilfe zu leisten und lebensverbessernde Operationen durchzuführen. Das Team ist ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote