Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Zwischen Freiheit und Form

  16.01.2026 Laufenburg
Sie treten in der Kultschüür in Laufenburg gemeinsam auf. Foto: zVg
Sie treten in der Kultschüür in Laufenburg gemeinsam auf. Foto: zVg

Am 24. Januar kommt es in der Kultschüür zu einem Doppelkonzert, einerseits mit dem Gitarristen Florestan Berset und andererseits mit dem Duo Slow Focus.

Die Verbindung zwischen den beiden musikalischen Projekten bildet die Stimme von Anna Vogt, die bereits zum dritten Mal auf ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote