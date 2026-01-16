Zwischen Freiheit und Form

Die Verbindung zwischen den beiden musikalischen Projekten bildet die Stimme von Anna Vogt, die bereits zum dritten Mal auf ...

Am 24. Januar kommt es in der Kultschüür zu einem Doppelkonzert, einerseits mit dem Gitarristen Florestan Berset und andererseits mit dem Duo Slow Focus.

Die Verbindung zwischen den beiden musikalischen Projekten bildet die Stimme von Anna Vogt, die bereits zum dritten Mal auf der Kultschüür-Bühne begrüsst werden darf. Während sie mit Tobias Künzli im bestehenden Duo unterwegs ist, singt sie auch immer wieder zu den weichen Klängen von Florestan Bersets Gitarre. In Laufenburg brechen die drei Kunstschaffenden die Formen ihrer bestehenden Stücke auf, lassen das Publikum durch ihre Improvisationen hin- und hertreiben zwischen Pianound Gitarrenklängen, verbunden durch die Stimme von Anna Vogt.

Erstes Soloalbum

Bekannt wurde Florestan Berset unter anderem durch seine Zusammenarbeit mit Gerry Hemingway und Vera Baumann im Trio Ming-BauSet, sowie im Trio mit Norbert Pfammatter und Mario In-Eichen. Doch vor allem in seinem Soloschaffen zeigt sich die Tiefe und Eigenständigkeit seiner musikalischen Vision. Seit Jahren arbeitet Berset intensiv an seinem Solospiel, das für ihn weit mehr ist als nur eine musikalische Ausdrucksform – es ist eine Suche nach dem Wesentlichen, eine Form der Meditation über die Herausforderungen und Spannungen der Gegenwart. Seine Kunst sucht das Einfache, ohne je banal zu werden, und strebt nach einer Authentizität, die nicht konstruiert, sondern empfunden ist.

Seit bald zehn Jahren unterwegs

Tobias Künzli und Anna Vogt sind seit 2017 als musikalisches Duo und in unterschiedlichen Formationen unterwegs. Mit «Slow Focus» kondensieren der Pianist und die Sängerin die Erfahrungen ihres musikalischen Austausches, wodurch sie ihre eigene neue Sprache entwickeln. Einflüsse aus der Swing-Ära bereichern die beiden durch Elemente der Klassik und freier Improvisation. Leichtfüssig bewegen sie sich gemeinsam durch Form und Zeit und verleihen den Stücken mit jedem Mal ein neues Gesicht. «Slow Focus» ist herausfordernd direkt, stets eingebettet in weicher Klanglichkeit. «Slow Focus» ist nicht viel, aber nie gleich. (mgt)

Florestan Berset & Slow Focus: Zwischen Freiheit und Form in der Kultschüür: Samstag, 24. Januar, 20 Uhr. Reservation: Tel. 004162 874 3012, E-Mail reservation@ kultschuer.ch weitere Infos im Internet – www.kultschüür.ch