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Zwischen Faszination und Wunsch

  17.03.2026 Mettauertal
Kein Durchkommen mehr: Die Berufsschau interessiert viele.
Kein Durchkommen mehr: Die Berufsschau interessiert viele.

Die Berufsschau in Etzgen bot Jugendlichen einen vielfältigen Einblick

Das Areal der Jehle AG in Etzgen stand am Samstag ganz im Zeichen der regionalen Berufswelt. Viele junge Leute nutzten die Gelegenheit, um praxisnah mit den Herausforderungen der Berufsfindung in Berührung zu ...

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