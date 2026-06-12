Zwischen Chaplin, Jodel und französischem Esprit

Mit stimmungsvollen Sommernächten, grossen Klangwelten und einem einzigartigen Ambiente auf dem Rhein-Inseli lädt das Open Classics am Rhein am 7. und 8. August erneut zu einem hochkarätigen Open Air-Wochenende ein.

Open Classics auf dem Rhein-Inseli

Mit stimmungsvollen Sommernächten, grossen Klangwelten und einem einzigartigen Ambiente auf dem Rhein-Inseli lädt das Open Classics am Rhein am 7. und 8. August erneut zu einem hochkarätigen Open Air-Wochenende ein.

Nach vier erfolgreichen Ausgaben verbindet das Festival auch 2026 internationale Künstlerinnen und Künstler, grosse Klassiker und regionale Ensembles zu einem vielseitigen Erlebnis am Rhein.

Den Auftakt macht am Freitagabend Charlie Chaplins legendärer Stummfilm «City Lights». Während das Meisterwerk von 1931 auf der Grossleinwand läuft erklingt die Musik, live gespielt vom City Light Symphony Orchestra, zum Film. Die berührende Geschichte des Tramps und des blinden Blumenmädchens entfaltet dabei ihre ganze Magie zwischen Humor, Melancholie und grosser Kinokunst – ein unvergänglicher Klassiker unter freiem Himmel.

Am Samstagvormittag gehört die Bühne regionalen Klangtraditionen: Das Sunnebärgchörli unter der Leitung von Ruth Matter Riedi bringt frischen, generationsübergreifenden Jodelgesang auf das Rhein-Inseli – eine besondere Rarität. Gemeinsam mit der Brass Band Fricktal unter Florentin Setz entsteht ein musikalischer Auftakt voller Heimatgefühl, Klangfreude und lebendiger Tradition.

Der Samstagabend steht schliesslich ganz im Zeichen des französischen Esprits. Der international gefeierte Mandolinist Avi Avital trifft gemeinsam mit dem Kammerorchester Basel auf französische Klangwelten zwischen Klassik, Filmmusik und Chanson. Werke von Debussy, Ravel und Haydn verbinden sich mit unvergänglichen Liedern von Édith Piaf und Michel Legrand zu einem atmosphärischen Sommerabend voller Eleganz, Leidenschaft und musikalischer Farbigkeit. (mgt)

Der Vorverkauf läuft. Tickets sind erhältlich unter hmf.kulturticket.ch, telefonisch unter Tel. 0900 585 887 oder an den üblichen Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen: hochrhein-musikfestival.ch/ open-classics-am-rhein