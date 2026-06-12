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Zwischen Chaplin, Jodel und französischem Esprit

  12.06.2026 Rheinfelden
Auch dieses Jahr lädt das Open Classic wieder aufs Rhein-Inseli ein. Foto: zVg
Auch dieses Jahr lädt das Open Classic wieder aufs Rhein-Inseli ein. Foto: zVg

Open Classics auf dem Rhein-Inseli

Mit stimmungsvollen Sommernächten, grossen Klangwelten und einem einzigartigen Ambiente auf dem Rhein-Inseli lädt das Open Classics am Rhein am 7. und 8. August erneut zu einem hochkarätigen Open Air-Wochenende ein.

Nach vier ...

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