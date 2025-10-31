ZWEITER SIEG IM ZWEITEN SPIEL FÜR DIE HANDBALLER DES TV STEIN U15

Gut eingestellt vom Trainerteam startete die Mannschaft ins Spiel. Nach einem etwas verhaltenen Beginn nahm das Tempo ab der 20. Minute deutlich zu und die Führung konnte bis zur Halbzeit auf 17:9 ausgebaut werden. In der Halbzeitpause wurden nochmals Anpassungen bei den ...

Gut eingestellt vom Trainerteam startete die Mannschaft ins Spiel. Nach einem etwas verhaltenen Beginn nahm das Tempo ab der 20. Minute deutlich zu und die Führung konnte bis zur Halbzeit auf 17:9 ausgebaut werden.

In der Halbzeitpause wurden nochmals Anpassungen bei den Spielauslösungen besprochen. In der zweiten Halbzeit konnten diese über weite Strecken gut umgesetzt werden. Das Team brachte die Partie souverän zu Ende und sicherte sich den verdienten 36:26-Sieg – eine starke Mannschaftsleistung. Zum ersten Mal stand Benjamin Schüpfer im Tor und machte seine Sache mit starken 26 Prozent abgewehrten Würfen sehr gut. (mgt).