Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

ZWEITER SIEG IM ZWEITEN SPIEL FÜR DIE HANDBALLER DES TV STEIN U15

  31.10.2025 Stein, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Gut eingestellt vom Trainerteam startete die Mannschaft ins Spiel. Nach einem etwas verhaltenen Beginn nahm das Tempo ab der 20. Minute deutlich zu und die Führung konnte bis zur Halbzeit auf 17:9 ausgebaut werden.
In der Halbzeitpause wurden nochmals Anpassungen bei den ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote