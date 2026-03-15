Poetry Slam erfreut sich allgemein einer grossen Beliebtheit. Vor einem Jahr ging der erste Laufenburger Poetry Slam-Abend in der Kultschüür erfolgreich über die Bühne. Damit wurde der Grundstein für eine Fortsetzung gelegt, die am 20. März, um 20 Uhr, stattfinden ...

Poetry Slam erfreut sich allgemein einer grossen Beliebtheit. Vor einem Jahr ging der erste Laufenburger Poetry Slam-Abend in der Kultschüür erfolgreich über die Bühne. Damit wurde der Grundstein für eine Fortsetzung gelegt, die am 20. März, um 20 Uhr, stattfinden wird.

Bei diesem Dichterwettstreit präsentieren Poetinnen und Poeten ihre Kurztexte und das Publikum wird zur Jury. Die zuhörenden Gäste entscheiden, wer gewinnt. Das beliebte Format lebt von der Vielfalt der Themen, der Stile und Menschen.

Folgende Slampoetinnen und Slampoeten werden auftreten – aus der Schweiz: Klaus Estermann, Druckfehler, Vive le Charme, Andreas Iseli und Felix von Känel; aus Deutschland: Justin Time, Georg Felsberg, Semolina, Sarah Reinholz und NichtGanzDichter. Slammaster Rolf Suter moderiert und führt durch den Abend. (mgt)

Zweiter Laufenburger Poetry Slam-Abend: Freitag, 20. März 2026 um 20 Uhr, Türöffnung und Barbetrieb ab 19.30 Uhr. Reservation: Tel. 004162 874 3012, E-Mail reservation@kultschuer.ch www.kultschüür.ch