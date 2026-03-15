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Zweiter Laufenburger Poetry Slam-Abend

  15.03.2026 Laufenburg
Rolf Suter führt durch den Poetry Slam-Abend. Foto: zVg
Rolf Suter führt durch den Poetry Slam-Abend. Foto: zVg

Poetry Slam erfreut sich allgemein einer grossen Beliebtheit. Vor einem Jahr ging der erste Laufenburger Poetry Slam-Abend in der Kultschüür erfolgreich über die Bühne. Damit wurde der Grundstein für eine Fortsetzung gelegt, die am 20. März, um 20 Uhr, stattfinden ...

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