Seit Anfang Jahr betreibt die Barmelweid in Baden – in Kooperation mit dem Kantonsspital Baden – eine zweite Tagesklinik für Menschen mit unterschiedlichen psychischen Leiden und mit chronischen Schmerzstörungen. Beim Einweihungs-Apéro Ende Februar lobten die Gäste das moderne Konzept, welches die Tagesklinik Barmelweid in Baden verfolgt. Jean-Pierre Gallati, Regierungsrat und Gesundheitsdirektor des Kantons Aargau, sagte: «Der Kanton Aargau bietet Rahmenbedingungen für Kooperationen, welche das Kantonsspital Baden und die Klinik Barmelweid mit der neuen Tagesklinik optimal umgesetzt haben.» (nfz)