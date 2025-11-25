Immobilien
Zweite «Expo 65+»

  25.11.2025 Rheinfelden

Nach der erfolgreichen Erstausgabe 2023 organisieren die Fachstelle Gesellschaft der Stadt Rheinfelden und die Regionalpolizei Unteres Fricktal erneut eine «Expo65+». Die zweite Messe rund ums Alter findet morgen Mittwoch, 26. November, von 14 bis 17 Uhr in der Kurbrunnenanlage ...

