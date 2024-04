Zweimal Ja für die Fusion

Wölflinswil und Oberhof nehmen die erste Hürde

Zuerst in Oberhof und etwas später auch in Wölflinswil sprach sich am Dienstagabend eine Mehrheit der Stimmberechtigten an den ausserordentlichen Gemeindeversammlungen für eine Fusion mit der jeweils anderen Gemeinde aus.

Während der Gemeinderat Oberhof der Versammlung Zustimmung zum Fusionsvertrag beantragt hatte, hatte Wölflinswils Gemeinderat die Ablehnung empfohlen. Mit 133 Ja zu 117 Nein setzten sich die Versammlungsteilnehmer in der Turnhalle Huebmet – es waren 253 von 769 Stimmberechtigten anwesend – nach einigen wenigen Wortmeldungen aber über die Empfehlung des Gemeinderats hinweg.

An der gleichzeitig angesetzten ausserordentlichen Gemeindeversammlung in Oberhof nahmen 128 von 417 Stimmberechtigten teil. Auch dort war der Gemeindeammann nochmals kurz auf die wichtigsten Punkte des Fusionsvertrages eingegangen. Nach wenigen Wortmeldungen und – wie in Wölflinswil – einem Antrag auf geheime Abstimmung wurde dem Vertrag über den Zusammenschluss der Einwohnergemeinden Oberhof und Wölflinswil zur Einwohnergemeinde Wölflinswil-Oberhof per 1. Januar 2026 mit 69 Ja-Stimmen gegenüber 59 Nein-Stimmen zugestimmt.

Da beide Gemeindeversammlungen dem «Fusionsvertrag» zugestimmt haben, kommt es am 9. Juni 2024 zur obligatorischen Referendumsabstimmung an der Urne. Wenn am 9. Juni in beiden Gemeinden wiederum ein Ja resultiert, kommt es zur Fusion, wenn eine oder beide Gemeinden an der Urne Nein sagen, ist die Fusion gescheitert. (sir)