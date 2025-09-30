Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Zweimal Ja

  30.09.2025 Fricktal

 Wohneigentümer müssen in Zukunft keinen Eigenmietwert mehr versteuern. Knapp 58 Prozent der Stimmbevölkerung in der Schweiz befürworteten die Abschaffung. Das Fricktal stimmte mit 70 Prozent Ja im Bezirk Laufenburg und 66 Prozent Ja im Bezirk Rheinfelden noch deutlicher ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote