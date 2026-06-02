Zwei zweite Plätze für den STV Zuzgen

16 Turnende des STV Zuzgen starteten am vergangenen Samstag am Fricktaler Cup in Schupfart.

In der ersten Disziplin, dem Steinstossen, erreichten die sechs Turnenden mit der Note 8,73 den starken zweiten Platz, was für grosse Freude sorgte. Anschliessend erturnten sich neun Turnende im Fachtest Unihockey die Höchstnote 10 und holten einen weiteren zweiten Platz. Im abschliessenden Fachtest Allround stellte die tief stehende Abendsonne alle vor zusätzliche Herausforderungen. Dadurch gelang es den 15 Turnenden nicht ganz, die Leistungen aus den Trainings im Wettkampf abzurufen. Mit der Note 9,42 reichte es zum 4. Rang. (mgt)

