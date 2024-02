Zwei wichtige Auswärtspunkte

Handball NLB: TV Möhlin – Kadetten Espoirs 28:24 (16:11)

Nach der Niederlage gegen Steffisburg am vergangenen Mittwoch, konnte der TV Möhlin am Samstag auch das Rückspiel gegen die Kadetten Espoirs gewinnen. Die erfolgreichsten Schützen auf Seiten des TVM waren Jonathan Ulmer und Justin Larouche mit je sechs Toren.

Christine Steck

Im Vergleich zum letzten Heimspiel gegen Steffisburg, das am Mittwochabend mit einer 29:30-Niederlage (Halbzeitstand 17:12) endete, zeigte der TV Möhlin nach drei Tagen ein anderes Gesicht. Hatten die Möhliner gegen Steffisburg noch ungewohnt viele Chancen ungenutzt gelassen, liess sich der TVM gegen die Kadetten nicht zweimal bitten. Durch Treffer von Justin Larouche, Lucas Grandi und Maurice Meier ging er früh in Führung (3:1, 4.). Die Abwehr stand von Beginn weg kompakt und Torhüter Benjamin Blumer zeigte gleich mehrere starke Paraden.

Nach dem Ausgleich durch die Hausherren erzielte Jan Waldmeier aus einem schwierigen Winkel das 5:4 (11.). Den folgenden Gegenstoss brachte er nicht am gegnerischen Keeper vorbei ins Netz, aber auch Schaffhausens Petar Ilic verfehlte vorne deutlich das Tor. Mit der nächsten Zeitstrafe gegen Lucas Grandi, es stand 7:7, hätte das Spiel kippen können. Aber Jonathan Ulmer setzte sich zweimal erfolgreich durch und brachte seinem Team die erneute Führung.

Noch lief aber offensiv nicht alles rund und die Fricktaler vermochten die kurzzeitige doppelte Unterzahl der Espoirs nicht wirklich erfolgreich zu gestalten. Auch der Siebenmeter, ausgeführt von Grandi, blieb an Gwendal Dussey hängen. Die nächste Phase stand dann ganz im Zeichen des Flügelspielers Ulmer: Ein verwandelter Siebenmeter und Szenenapplaus für sein 12:9 und 13:9 (25.). So resultierte zur Pause ein komfortabler Vorsprung, auch weil Blumer im Tor noch die eine oder andere Parade beisteuerte.

Intensiv auch nach der Pause

Die Schaffhauser versuchten es nach der Pause mit sieben gegen sechs. Diese Strategie fruchtete nicht wirklich, denn die Möhliner Abwehr kämpfte vehement dagegen, eroberte mehrere Bälle und traf ins verwaiste Schaffhauser Tor. Nach drei Minuten Spielzeit lag das Team von Zoltan Majeri mit 19:13 vorne und baute den Vorsprung aus, zum 21:14 (35.), zuletzt durch einen perfekten Wurf von Justin Larouche. Was auch auffiel, war die erkennbare, klare Linie der beiden Unparteiischen Luca Odermatt und Benjamin Rachad, welche mit ihren Entscheidungen eine faire Partie leiteten und Rempeleien unkompliziert beendeten.

Nach der 37. Spielminute kam der Möhliner Angriff ins Stocken. Man schloss vorne zu wenig konsequent oder überhastet ab und dann kam auch noch das Pech mit der Latte dazu. So nahm Zoltan Majeri in der 43. Minute beim Stand von 22:16 die Auszeit. Wenig später setzte Maurice Meier der Durststrecke ein Ende und traf zum 23:16. Gute neun Minuten lang war Möhlin zuvor ohne Torerfolg geblieben. Mit einem schnellen Rückzug vereitelten die Fricktaler aber so manchen gegnerischen Angriff.

Die Gastgeber versuchten es weiterhin mit dem siebten Feldspieler und zwangen die gegnerische Abwehr zu Mehrarbeit. Zwar scheiterte Larouche in der Folge gleich zweimal am gegnerischen Keeper und die Kadetten kamen noch einmal auf einen Vier-Tore-Rückstand heran, aber danach liessen die Möhliner vorne wieder Zählbares gutschreiben. Maurice Meier, der mal um mal toll angespielt wurde, erhöhte auf 26:21 (56.) und Stian Grimsrud doppelte zum 28:21 (56.) nach. Die Gastgeber nahmen noch die Auszeit, vier Minuten vor Spielende und liessen einen 3:0-Lauf folgen. Der Vorsprung der Möhliner indes reichte, um am Ende einen ungefährdeten Sieg einfahren zu können.

TV Möhlin: Santeler (0/7), Blumer (11/28, 40%); Ceppi, Meier (5), Mahrer, Fässler Linus, Grandi (4), Kaiser, Grimsrud (4), Waldmeier (3), Ulmer (6), Larouche (6); Kadetten Espoirs: Dussey (14/24, 34%); Ilic, Lanz, Ramic, Zehnder (7), Bührer, Hedinger (3), Rilak (6), Keller (2), Tarneller (1), Petric,

Strauss, Tobler-Larocque (4), Hage (1), Nassereddine.