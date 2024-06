Zwei Welten erleben

Am Wochenende vom 22. und 23. Juni verwandelt sich Rheinfelden in eine mittelalterliche und fantastische Erlebniswelt: Marktfahrende von nah und fern sowie ortsansässige Vereine bieten den Besucherinnen und Besuchern am Mittelalter- und Fantasy-Fest mitten in der schönen Altstadt ein vielfältiges Programm.

An über fünfzig Marktständen finden die Besucher handgefertigte Waren, von Schmuck bis Schwerter, und können traditionelle Handwerkskunst hautnah erleben. Ein grosses gastronomisches Angebot gehört ebenso dazu wie kostenlose Stadtführungen. Jongleure und Zauberer ziehen durch die Gassen und am Samstagabend gibt es eine spektakuläre Feuershow. Musikalische Darbietungen auf zwei Bühnen runden das Erlebnis ab.

In der Rheinfelder Altstadt kann eine Zeitreise angetreten werden: Die Marktfahrenden präsentieren ihr Handwerk und ihre Ware. Köstliches Essen, Gaukler in den Gassen, Musik auf der Bühne, Stadtführende erzählen Geschichten aus jener Zeit – das volle Mittelalter-Erlebnis. Ganz nach dem Rheinfelder Jahresmotto «mmh – Genuss im Fluss» geniessen die Besucher den Abstecher ins Mittelalter und in Fantasiewelten mit all ihren Sinnen.

Das Mittelalter wird oft als Kulisse für Fantasiewelten genutzt. Am Mittelalter- und Fantasy-Fest verwandelt sich Rheinfelden selbst in eine solche Kulisse: Orks und Waldgeister streifen durch die Gassen, während das Dach des Rhein-Parkings Schauplatz spektakulärer Schaukämpfe wird. Für alle, die tief in die Fantasy-Welt eintauchen möchten, gibt es die Möglichkeit, an einem der betreuten Rollenspiele, darunter «Dungeons & Dragons», in der Kapuzinerkirche teilzunehmen. Während die Erwachsenen in die Welt der Rollenspiele eintauchen, können die Kinder im Märchenzelt spannenden Geschichten lauschen oder bei einem Suchspiel durch die Ringmauerscheune der Mäusefamilie Pieps helfen. Für diejenigen, die selbst aktiv werden möchten, besteht die Möglichkeit, ihr Glück und Talent beim Bogen- oder Armbrustschiessen zu versuchen. Zuschauen und Staunen ist bei den Heerlagern auf dem Dach des Rhein-Parkings, im Fricktaler Museum, bei den Stadtführungen oder der grossen Feuershow am Samstagabend möglich. Das Mittelalter- und Fantasy-Fest findet alle zwei Jahre statt und wird von der Stadt Rheinfelden organisiert. Der Eintritt ist kostenlos. (mgt)

www.tourismus-rheinfelden.ch/ mittelalter