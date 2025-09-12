Zwei Welten, zwei Materialien – ein gemeinsamer Ausdruck von Kreativität: Die Keramikkünstlerin Andja Kljucevic und der Pastapionier Urs Bratschi laden morgen Samstag und am Sonntag zu einer aussergewöhnlichen Kunstausstellung ein, in der Form, Farbe und Geschmack in ...

Zwei Welten, zwei Materialien – ein gemeinsamer Ausdruck von Kreativität: Die Keramikkünstlerin Andja Kljucevic und der Pastapionier Urs Bratschi laden morgen Samstag und am Sonntag zu einer aussergewöhnlichen Kunstausstellung ein, in der Form, Farbe und Geschmack in poetischem Einklang stehen. In einer zarten Choreografie aus Erde und Getreide verschmelzen Kljucevics feinfühlige, handgefertigte Keramikobjekte mit Bratschis kunstvoller Pasta zu einem sinnlichen Gesamterlebnis. Was auf den ersten Blick gegensätzlich scheint – das raue Element Ton und das vergängliche Lebensmittel Teig – offenbart sich als Dialog über Handwerk, Vergänglichkeit und Schönheit. (mgt)