Zwei vierte Ränge an den Schweizermeisterschaften

Der Schweizer Radball-Nachwuchs traf sich am Wochenende in den Finalrunden ein letztes Mal in der Saison 2026. In zwei Alterskategorien spielten Möhliner Teams um den Titel mit. In der U17 hatten sich Manuel Schneider und Jesse Zimmermann für den Final qualifiziert. Nach Niederlagen ...

Der Schweizer Radball-Nachwuchs traf sich am Wochenende in den Finalrunden ein letztes Mal in der Saison 2026. In zwei Alterskategorien spielten Möhliner Teams um den Titel mit. In der U17 hatten sich Manuel Schneider und Jesse Zimmermann für den Final qualifiziert. Nach Niederlagen gegen Mosnang und Oftringen und einem Sieg gegen Winterthur 2 war dann im letzten Spiel gegen Winterthur 1 eine Bronzemedaille in Griffweite. Doch das Unentschieden reichte stattdessen dem Zürcher Duo, den dritten Schlussrang zu verteidigen. Auch in der U15 hatten die Rheinsternler aus Möhlin in den Finalspielen noch ein Team im Rennen um den Titel. Salome und Amelie Lauber zeigten nochmals ihr ganzes Können. Am Schluss erreichten die Möhlinerinnen den hervorragenden vierten Platz. (mgt)