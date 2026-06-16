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Zwei vierte Ränge an den Schweizermeisterschaften

  16.06.2026 Möhlin
Manuel Schneider und Jesse Zimmermann. Foto: zVg
Manuel Schneider und Jesse Zimmermann. Foto: zVg

Der Schweizer Radball-Nachwuchs traf sich am Wochenende in den Finalrunden ein letztes Mal in der Saison 2026. In zwei Alterskategorien spielten Möhliner Teams um den Titel mit. In der U17 hatten sich Manuel Schneider und Jesse Zimmermann für den Final qualifiziert. Nach Niederlagen ...

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