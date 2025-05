Zwei Vereine, eine Ausstellung

Start zur Gewerbeausstellung Expo Duo in Etzgen

Morgen Freitag um 17 Uhr ist es soweit, die Expo Duo in Etzgen öffnet ihre Türen. Am Montagabend, beim Besuch der NFZ, waren die ersten Aussteller gerade dabei, ihre Stände vorzubereiten.

Simone Rufli

Frank Leber, im OK zuständig für Verkehr und Sicherheit, unterbricht die Sägearbeit an seinem Stand. «Von wegen keiner ist nervös.» Er zeigt hinüber zur frisch gemähten Wiese, die ans Ausstellungsgelände grenzt: «Unser Parkplatz. Wäre die Wettervorhersage schlecht, würde es regnen, dann wäre ich schon etwas nervös.» Er habe es für nötig gehalten, diese kleine Korrektur anzubringen, meint Frank Leber lachend. «Wo unser Bauchef Dieter Staudacher und der OK-Chef Reto Weiss in einem früheren Bericht in der NFZ doch betont haben, dass wir der Ausstellung vollkommen gelassen entgegensehen.»

Dankbar für die Unterstützung

Aufgebaut werden 63 Stände und ein Karussell. Unterstützt werden die Mitglieder der Gewerbevereine vom Zivilschutz. Die Besucher werden die ganze Vielfalt des regionalen Gewerbes und Handwerks vorfinden. Gastrobetreiber sorgen für ein vielfältiges Angebot mit Restaurants, Streetfood und Bar. «Das Ziel ist, Begegnungen in lockerem Rahmen zu ermöglichen, gemischt mit ein bisschen Volksfest-Charakter», so hatte es OK-Chef Reto Weiss beim letzten Besuch formuliert.

Staudacher, Weiss, Leber – alle drei betonen und schätzen die gute, unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mettauertal, die das Gelände und die Räume der Tagesstrukturen zur Verfügung stellt; mit der Feuerwehr Mettauertal-Gansingen, in deren Lokalitäten das OK sein Büro einrichten darf; mit dem Samariterverein, dessen Mitglieder vor Ort sind, obwohl sie viele Anlässe mit immer weniger Personal begleiten sollen.

Komfortabler geht’s nicht

Auch wenn die Autos nun also auf trockenem Wiesland abgestellt werden können, Frank Leber hofft, dass möglichst viele Besucher die Gunst der Lage nutzen und am Wochenende mit dem Postauto anreisen. Die Haltestelle «Schulhaus» befindet sich unmittelbar beim Ausstellungsgelände, «und», so Leber, «es steht auch ein grosszügiger Velo-Parkplatz zur Verfügung».

Die Vorleistung ist in allen Bereichen erbracht. «Jetzt liegt es bei den Ausstellern, wie sie sich präsentieren wollen», meint Bauchef Dieter Staudacher im Vorbeigehen.

Expo Duo, Gewerbeausstellung der Gewerbevereine Gewerbe Regio Laufenburg (GRL) und Gewerbe Gansingen Mettauertal Schwaderloch (GMS); 2. bis 4. Mai, Schulareal Etzgen. Öffnungszeiten und alle weiteren Infos unter www.expoduo.ch