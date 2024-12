Zwei Teams für die Finalrunde qualifiziert

HSG Juniorinnen Nordwest

Am vergangenen Wochenende bestritten die drei Elite-Teams des Handball-Nachwuchses, die Teams der HSG Juniorinnen Nordwest, ihr jeweils letztes Spiel in der Hauptrunde.

Die U18 traf auswärts auf den HV Herzogenbuchsee. Beide Mannschaften haben die Finalrunde nicht erreicht und werden in der Auf-/Abstiegsrunde wieder aufeinander treffen. Die Bernerinnen konnten sich schon zu Beginn des Spieles leicht absetzen. Den Nordwest-Spielerinnen unterliefen zu viele Fehlwürfe und die Defensive war auch nicht sattelfest. Zur Pause hielt sich der Rückstand mit 15:19 noch in Grenzen, danach lief plötzlich gar nichts mehr bei den Nordwestschweizerinnen, «Buchsi» ging zeitweise mit zehn Toren in Führung. Danach fing sich die HSG wieder etwas und konnte das Resultat auf 32:38 verschönern.

Die U14-Elite spielte ihr letztes Spiel gegen GC/Amicitia zu Hause in Pratteln. Beide Teams hatten sich frühzeitig für die Finalrunde qualifiziert, wodurch sie wohl schon mental in den Ferien waren. Diese Nachlässigkeit führte zu vielen Ballverlusten. Kurz vor der Pause legten die Zürcherinnen eine konzentrierte Phase hin und erarbeiteten sich den entscheidenden Vorsprung. GC/ Amicitia gewann schliesslich mit 22:18

Die U16-Elite hatte noch eine letzte Chance auf die Finalrunde, doch dafür mussten drei Bedingungen erfüllt werden: Wyland/ Winti durften nicht in Zug gewinnen, die HSG musste zu Hause gegen GC/ Amicitia Zürich gewinnen und Köniz durfte nicht bei den Spono Eagles gewinnen. Nachdem Wyland/ Winti ihr Spiel verlor, mussten die HSG-Girls ihren Teil zur Qualifikation beitragen: Sie starteten sehr konzentriert und lagen immer in Front, zur Halbzeit sogar mit 10:5.

Die Zürcherinnen erwischten den besseren Start in den zweiten Umgang, holten Tor um Tor auf bis zum 13:14. Näher liessen die Nordwest-Girls den Gegner aber nicht herankommen. Sie kämpften sich wieder zurück ins Spiel gewannen mit 22:16. Ab da lag es nicht mehr in den eigenen Händen und gebannt schauten alle auf den Liveticker aus Nottwil. Und dort führten die Eagles bereits zur Pause mit neun Toren und gewannen schliesslich mit 17 Toren Differenz. Somit qualifizierten sich auch die U16-Girls der HSG Juniorinnen Nordwest für die Finalrunde. (mgt)