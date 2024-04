Zwei Rheinfelder Silberlinden für Magden

Ein bäumiges Geschenk: Im Rahmen der Aktion Klimaoase hat die Stadt Rheinfelden der Gemeinde Magden symbolisch zwei Bäume überreicht, welche in Zukunft auf dem Dorfplatz Schatten spenden werden und so einen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel leisten.

Vor zwei Jahren erhielt die Stadt Rheinfelden im Rahmen der Aktion Klimaoase einen Baum überreicht, nun war es an der Zeit, die Idee der gemeinsamen Baumpflanzaktion in die nächste Gemeinde weiterzutragen. So überreichte Claudia Rohrer, Stadträtin von Rheinfelden, am Montagvormittag der Gemeinde Magden auf dem Dorfplatz Magden zwei Silberlinden. Magden habe viel Grün ums Dorf herum, sagte Rohrer in ihrer Ansprache, es sei aber genauso wichtig, im Siedlungsgebiet Bäume zu pflanzen, welche als Klimaoase für Mensch und Tier wirken. «Als Gemeinden sollten wir, wo überall möglich, einen Beitrag leisten für mehr Grün im Siedlungsraum.»

Projektleiterin Martina Siegrist vom Naturama Aargau führte die Rolle von grossen Bäumen im Siedlungsraum in Bezug auf den Klimawandel aus: Ein Baum sei ein wichtiger Lebensraum für Insekten und Vögel und ein grosser Schattenspender für Mensch und Tier. Er erbringe die Kühlleistung von zehn bis fünfzehn Klimaanlagen, und in seinem Schatten sei es um bis zu sieben Grad Celsius kühler als in der unmittelbaren Umgebung.

Der Baum als kühle Oase ist ein Aspekt, der in Magden, wo die Klimaoase mitten auf dem Dorfplatz und dem Pausenplatz der Schule platziert wurde, besonders zum Tragen kommt. «Diese beiden schönen Silberlinden werden in ein paar Jahren unseren Dorfplatz dominieren und wertvollen Schatten bieten», sagte Michael Schaub von der Naturschutzkommission Magden und bedankte sich bei der Stadt Rheinfelden für die Übergabe der Bäume und beim Naturama Aargau für die Beratung bei der Baumauswahl und die Organisation der Klimaoase. Die Aktion Klimaoase animiert und unterstützt Aargauer Gemeinden, vermehrt Bäume im Siedlungsgebiet zu pflanzen. Die Idee wird mit gemeinsamen Baumpflanzaktionen von Gemeinde zu Gemeinde weitergetragen. Die Klimaoase Rheinfelden-Magden ist die 28. Klimaoase im Aargau. (mgt)

www.ag.ch/klimaoase