Zwei Punkte für die Füchsinnen

Am vergangenen Sonntag traf das Fricker Damen-1-Handball-Team (2. Liga) auf die Spielerinnen des SG Red Dragons Uster. Die Begegnung fand in Uster-Buchholz statt. Für die Frickerinnen war es nach der Weihnachtspause das erste Spiel im neuen Jahr. Die Vorfreude war deshalb riesig.

Anpfiff war um 15.15 Uhr. Die Frickerinnen starteten motiviert in das Spiel, auch wenn das Kader nur in kleiner Form anwesend war. Ziel war es, in der Verteidigung engagiert und aggressiv zu agieren und ein gutes Umschaltspiel zu zeigen.

Dies gelang den Füchsinnen anfänglich nicht gut. Sie führten zwar von Anfang an, liessen sich jedoch vom Spielstil der Gegnerinnen beeinflussen. So stand es nach 20 Minuten 6:3 für die Frickerinnen. Danach konnte ein guter Spielfluss in die Offensive gebracht werden, so dass das Fricker Damen-1-Team seinen Vorsprung noch etwas ausbauen konnte. In der Halbzeit stand es schliesslich 13:7 zugunsten der Fricker Damen.

Die Füchsinnen starteten etwas besser in die zweite Halbzeit als zu Beginn des Spiels. Die Defensive funktionierte sehr gut, so dass es kaum ein Durchkommen für die Gegnerinnen gab. So mussten diese einige Schüsse aus weiter Distanz nehmen, was zu einigen Fehlwürfen führte. Die Frickerinnen konnten in der Offensive ihren Vorsprung weiter auf bis zu acht Tore Unterschied ausbauen. Leider fanden sie den Spielflow nicht richtig und spielten mehr oder weniger Standhandball. Am Schluss reichte es trotzdem, und die Füchsinnen gewannen das Spiel mit 23:16.

Das nächste Spiel findet am 25. Januar um 13 Uhr in der BBC-Arena B in Schaffhausen statt. Die Frickerinnen freuen sich auf lautstarke Unterstützung und hoffen auf zwei weitere Punkte ( ja/)