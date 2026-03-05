Zwei Punkte für den Fricker «Füchsinnenbau»

Am Samstag, 28. Februar, fand das zweitletzte Heimspiel in dieser Meisterschaft 25/26 für die Fricker Damen 1 statt. Die Gegnerinnen waren vom aktuell viertplatzierten TV Unterstrass 1.

2. Liga: TSV Frick Damen 1 – TV Unterstrass 1 27:25

Am Samstag, 28. Februar, fand das zweitletzte Heimspiel in dieser Meisterschaft 25/26 für die Fricker Damen 1 statt. Die Gegnerinnen waren vom aktuell viertplatzierten TV Unterstrass 1.

Das Auswärtsspiel gegen den TV Unterstrass 1 hatten die Frickerinnen damals mit sechs Toren Unterschied verloren. Somit war das Ziel für dieses Spiel klar vorgegeben: Die zwei Punkte müssen im Fuchsbau bleiben.

Die erste Halbzeit gewannen die Damen aus Unterstrass

Die Füchsinnen starteten gleich mit zwei Toren in die erste Halbzeit, während die Gegnerinnen noch mit Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen hatten. Doch dieser Zustand war nicht von langer Dauer, so stand es bald unentschieden, bis die Unterstrasserinnen die Frickerinnen überholten. Es folgte ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur 15. Minute. Die Verteidigung der Fricker Damen funktionierte weiterhin sehr gut. Durch gute Verteidigungsarbeit und diverse Blöcke konnten mehrere Goals der Gegnerinnen verhindert werden.

Hingegen klappte es im Angriff weniger gut. Aufgrund diverser Einzelaktionen und schlechter Torabschlüsse gelang es den Frickerinnen nicht mitzuhalten. So kam es zu einem Halbzeitresultat von 12:17 für die Damenmanschaft aus Unterstrass.

Den «Füchsinnen» gelang eine Aufholjagd

Nach einer kurzen Teambesprechung in der Halbzeitpause begannen die Füchsinnen nochmals mit der gleichen Aufstellung wie zu Beginn des Spieles. Sie legten gleich los und schossen in den ersten drei Minuten drei weitere Tore und konnten die Tordifferenz etwas minimieren. Die Gegnerinnen liessen dies nicht auf sich sitzen und schossen trotz diverser technischer Fehler weiterhin Tore. Doch durch den Kampfwillen der Füchsinnen war das Durchdringen der Verteidigungsmauer und das Vorbeikommen am Fricker Goali kaum möglich. Auch im Angriff gaben die Fricker Damen nochmals Gas und holten immer mehr Rückstand auf. Es gelang ihnen aber erst in der 53. Minute, den Ausgleichstreffer zu werfen. Die nächsten Minuten waren geprägt von purem Nervenkitzel. Das Führungstor liess zwar nicht lange warten, doch damit war das Spiel noch nicht gewonnen. Es mussten noch fünf Minuten überbrückt werden. Beide Mannschaften wurden jedoch durch technische Fehler und Wurfparaden daran gehindert, weitere Tore zu erzielen. Zwei Sekunden vor Spielende konnte nochmals ein Tor durch die Frickerinnen geschossen werden, was zu einem Endstand von 27:25 führte.

Das letzte Auswärtsspiel findet bereits am nächsten Samstag, 7. März, in der Zürich Saalsporthalle gegen die SG Albis Foxes Handball statt. Der Anpfiff gegen die aktuell sechstplatzierten erklingt um 13 Uhr. ( jam/)