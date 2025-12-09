Zwei Niederlagen und ein Sieg

Mitte November startete das Möhliner Volleyball-Team Damen 1 von Trainerin Monique Lindemann und ihrer Assistenztrainerin Aline Marti zum ersten Mal in dieser Saison als Favoritinnen in ein Meisterschaftsspiel. Die Möhlinerinnen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich gegen ...

Mitte November startete das Möhliner Volleyball-Team Damen 1 von Trainerin Monique Lindemann und ihrer Assistenztrainerin Aline Marti zum ersten Mal in dieser Saison als Favoritinnen in ein Meisterschaftsspiel. Die Möhlinerinnen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich gegen VBC Langenthal mit einem verdienten 3:1-Heimsieg durch. Eine Woche später führte der Spielplan die Mannschaft ins Oberwallis, zum VBC Lalden. Die lange Anreise hinterliess Spuren: Möhlin fand nie richtig ins Spiel und musste sich klar mit 0:3 geschlagen geben. Trotz kämpferischem Einsatz fehlte es an Konstanz im Angriff und an Durchschlagskraft. Ende November musste Volley Möhlin dann ein intensives Auswärtsspiel gegen TV Grenchen bestreiten. Beide Teams begeg-neten sich auf Augenhöhe. Doch Eigenfehler auf Möhliner Seite verhinderten den möglichen Punkt-gewinn. Am Ende gab es eine 1:3-Niederlage.

Nach den schwankenden Leistungen der letzten Wochen möchte das Team wieder Stabilität finden. Morgen Mittwoch steht im Steinli das Regionalderby gegen VB Therwil an. Therwil liegt aktuell auf Platz zwei der Tabelle. Damit wartet ein Gegner, der bislang konstant gepunktet hat.

Für Möhlin ist es die Gelegenheit, zuhause mit viel Energie aufzutreten, das Tempo selbst zu bestimmen und das Momentum zu nutzen. (mgt)