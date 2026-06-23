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Zwei mutmassliche Diebe festgenommen

  23.06.2026 Möhlin

Am Samstagmorgen kurz nach 4.15 Uhr meldete sich eine Anwohnerin aus der Schaufelgasse in Möhlin. Sie hatte einen Mann beobachtet, der sich verdächtig im Quartier bewegte. Mehrere Patrouillen begaben sich umgehend auf die Suche nach dem Mann. Anlässlich der Fahndung konnten im ...

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