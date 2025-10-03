Immobilien
«Zwei Mal pro Woche nach Rheinfelden fahren, ist viel zu wenig»

  03.10.2025 Rheinfelden
Geht es nach den möglichen neuen Besitzern der Basler Personenschifffahrts-Gesellschaft, sollen die Schiffe künftig häufiger nach Rheinfelden kommen. Foto: Archiv NFZ
Basler Personenschifffahrts-Gesellschaft soll verkauft werden

Die Verantwortlichen der Firma United Waterways haben grosse Pläne für die Basler Personenschifffahrt. Sie wollen das Unternehmen nicht nur aus den roten Zahlen führen, sondern auch deutlich mehr Fahrten ...

