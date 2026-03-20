Zwei Künstler zeigen «Holz + Farben»

Die Ausstellung «Holz + Farben – Natur + Kunst» ist vom 28. März bis 3. Mai in der Rheinfelder Johanniterkapelle zu sehen. Sie vereint eigenständige kreative Positionen und gemeinsame Arbeiten von Andy Bianchi (Malerei + Installation) und Mark ...

Neue Ausstellung

Die Ausstellung «Holz + Farben – Natur + Kunst» ist vom 28. März bis 3. Mai in der Rheinfelder Johanniterkapelle zu sehen. Sie vereint eigenständige kreative Positionen und gemeinsame Arbeiten von Andy Bianchi (Malerei + Installation) und Mark Emmenegger (Skulpturen). Im Zentrum steht ein offener, über längere Zeit entwickelter Arbeitsprozess. Unterschiedliche ästhetische Konzepte, divergierende Arbeitsweisen und Materialien – die malerische Arbeit mit Farbe, Schichtung und Fläche einerseits, die skulpturale Auseinandersetzung mit Holz, Volumen und Statik andererseits – führten zu einer intensiven künstlerischen Auseinandersetzung. «Perspektiven wurden verhandelt, Standpunkte geschärft, formale Lösungen wiederholt überprüft, verworfen oder weiterentwickelt», heisst es in einer Medienmitteilung.

Die Ausstellung zeigt sowohl individuelle Werke als auch Gemeinschaftsarbeiten. «Während Marks Skulpturen das Material in seiner Körperhaftigkeit und strukturellen Eigenlogik erfahrbar machen und Andys Malerei Farb- und Bildräume entfaltet, treten in den gemeinsamen Arbeiten beide Handschriften in direkten Dialog.» Der Prozess war dabei nicht nur ideeller Natur. Technische und praktische Herausforderungen beeinflussten die gestalterischen Entscheidungen wesentlich. «Holz + Farben – Natur + Kunst» dokumentiert somit kein harmonisches Verschmelzen, sondern eine produktive Konstellation, in der Differenzen als gestalterisches Prinzip erhalten bleiben. Die Ausstellung soll dazu einladen, sowohl die Eigenständigkeit der einzelnen Positionen als auch die Dynamik ihrer Begegnung nachzuvollziehen. (mgt)

Die Vernissage in der Johanniterkapelle ist am Samstag, 28. März, von 16 bis 19 Uhr. Anschliessend ist die Ausstellung jeweils samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet, ebenso am Ostermontag.