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Zwei Künstler zeigen «Holz + Farben»

  20.03.2026 Rheinfelden
Andy Bianchi (Malerei Installation) und Mark Emmenegger (Skulpturen) stellen in der Johanniterkapelle aus. Foto: zVg
Andy Bianchi (Malerei Installation) und Mark Emmenegger (Skulpturen) stellen in der Johanniterkapelle aus. Foto: zVg

Neue Ausstellung

Die Ausstellung «Holz + Farben – Natur + Kunst» ist vom 28. März bis 3. Mai in der Rheinfelder Johanniterkapelle zu sehen. Sie vereint eigenständige kreative Positionen und gemeinsame Arbeiten von Andy Bianchi (Malerei + Installation) und Mark ...

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