Zwei klare Siege auf dem Eis

Rheinfelder Eishockey-Nachwuchs

Die U13 des EHC Rheinfelden hat auch das zweite Derby für sich entschieden, mit einem klaren 11:1 gegen den Gast aus Herrischried.

Auch die U15 konnte ihr Spiel am vergangenen Wochenende gewinnen. Auswärts in Zuchwil gaben sie von der ersten Minute an den Ton an. Innerhalb von zwei Minuten erzielten sie drei Tore. Die Zuchwiler erholten sich davon nicht mehr. Das Spiel ging mit 8:0 an die Rheinfelder.

U17 mit Niederlage

Am vergangenen Sonntag durfte die U17 die lange Reise ins Tessin antreten. Sie waren zu Gast bei GDT Bellinzona. Leider ging das Spiel mit 4:2 an die Tessiner. (mgt)