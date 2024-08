Zwei Fricktaler Offiziere brevetiert

Militärdirektor Gallati am Rapport in der Kaserne Aarau

Es war diese Woche der 15. Rapport für neubrevetierte Offiziere des Kantons Aargau, zu dem Regierungsrat Jean-Pierre Gallati 39 Offiziere begrüssen konnte.

AARAU/FRICKTAL. Militärdirektor Jean-Pierre Gallati begrüsste am Dienstag 39 Offiziere in der Kaserne Aarau. Im Verlauf des letzten Jahres wurden 76 Armeeangehörige aus dem Kanton Aargau als Offiziere brevetiert. Als Zeichen der Dankbarkeit lud der Militärdirektor des Kantons Aargau die neubrevetierten Offiziere auf den Dienstag, 20. August 2024, zum 15. Rapport in die Kaserne Aarau ein.

In seiner Ansprache an die neubrevetierten Offiziere gratulierte der Militärdirektor den jungen Offizieren zur bestandenen Offiziersschule. Er lobte die Offiziere als Vorbilder für ihre Truppe, ihre Kollegen und die Öffentlichkeit. Zudem betonte der Militärdirektor die Bedeutung einer guten Führungskultur und der vorbildlichen Selektion der Offiziere.

Jährlich organisiert das Kreiskommando Aargau den Rapport. Eingeladen sind auch die Präsidenten der Aargauer Offiziersgesellschaften. Es nahmen insgesamt 68 Personen an diesem Anlass teil. Von der Fricktalischen Offiziersgesellschaft nahmen am Rapport folgende neubrevetierte Offiziere teil: Leutnant Sven Jost und Leutnant Jonathan Roggenkamp. Sie wurden durch den Präsidenten der Aargauischen Offiziersgesellschaft, Major Yves Blöchlinger, begrüsst. (mgt)