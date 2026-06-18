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Zwei Damen trafen am besten

  18.06.2026 Sulz, Sport
Siegerin Mirjann Stäuble. Foto: Peter Weiss
Siegerin Mirjann Stäuble. Foto: Peter Weiss

Mirjann Stäuble und Astrid Müller standen im Final des Cupschiessens

Bei bestem Frühsommerwetter trafen (sich) die Talschützen Sulz am vergangenen Samstag beim Cupschiessen in Obersulz.

Ferien- und krankheitsbedingt stellten sich lediglich zehn ...

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