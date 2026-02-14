Zwei überraschende neue Gruppenmeister

Zum Auftakt der 32. Aargauer Meisterschaften der 10-m-Schützen gewannen bei der Elite überraschend Buchs (Gewehr) und Fahrwangen (Pistole) die Kantonaltitel im Gruppenwettkampf.

Mit dem Druckluftgewehr profitierten die Sportschützen Buchs von der Absenz des Seriensiegers Wettingen-Würenlos, der aufgrund eines administrativen Versäumnisses nicht finalberechtigt war. Buchs, angeführt von der resultatmässig überragenden Christiane Keller, nützte die Chance rigoros und setzte sich mit 23 Punkten Vorsprung auf Frick an die Spitze. Weiter zum Siegerteam gehörten Martina Suty, Sarah Bigler und Erik Teske. Bronze sicherte sich mit 1,8 Zählern Reserve die Sportschützen Murgenthal. Der Gruppentitel bei den älteren Gewehrschützen mit Auflage ging erneut an Zufikon.

Fahrwangen mit Frauenpower

In der Pistolenkonkurrenz schien Kölliken bei Wettkampfhälfte auf die Titelverteidigung zuzusteuern. Aber in der zweiten Hälfte trumpfte Fahrwangen mit Topschützin Lara Furrer auf. Ebenfalls zur Aufholjagd setzte Mitfavorit Klingnau an. Obwohl Teamleader Dieter Grossen das beste Einzelresultat schoss, gewann schliesslich das Seetaler Quartett mit Furrer, Beat Elmer, Harold Baur und Clemens Mullis deutlich, das heisst mit zehn Zählern auf die Nordostaargauer. Auch Baden überholte Kölliken noch, womit der Titelverteidiger gar vom Podest stürzte. Bei den Pistolenschützen mit Auflage gewann Kölliken vor Baden.