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Zwei Auszeichnungen für Sulzer Jugend

  23.04.2026 Sulz, Sport
Sulzer Kunstturner im Einführungsprogramm, flankiert von ihren zwei Betreuern Jörg Kleeb und Luca Thomann. Foto: zVg
Sulzer Kunstturner im Einführungsprogramm, flankiert von ihren zwei Betreuern Jörg Kleeb und Luca Thomann. Foto: zVg

Mittelländische Nachwuchsmeisterschaften im Kunstturnen

Bei den Mittelländischen Nachwuchsmeisterschaften im Kunstturnen in der Turnwerkstatt Malters (LU) trafen sich die besten Nachwuchsturner aus dem Mittelland.

Für Sulz standen in Malters im ...

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