Zwei Auswärtssiege und zwei Heimniederlagen

Am vergangenen Wochenende standen einige Mannschaften des EHC Rheinfelden auf dem Eis. Am Samstag fand zuerst das Spiel der U15 in Rheinfelden statt. Zu Gast war der EHC Burgdorf. Nach 40 Minuten stand es 1:1, so dass das Schlussdrittel entscheiden musste. Es folgte ein offener Schlagabtausch, bei dem sich die beiden Teams nichts schenkten. Leider mussten noch zwei Tor hingenommen werden. Das Spiel ging somit 3:1 zugunsten der Burgdorfer aus.

Im Anschluss spielte die erste Mannschaft des EHC Rheinfelden gegen den EHC Koppigen. Der Gast verlangte den stark dezimierten Fricktalern alles ab. Das Spiel ging mit 10:1 an den Gast aus dem Emmental. Der U17 lief es besser. Sie konnten einen 8:6-Auswärtssieg in Sursee holen und reüssierten somit zum ersten Mal in dieser Saison. Am folgenden Tag hatte die U13 ein Auswärtsspiel gegen den EHC Basel. In den ersten drei Minuten mussten die Rheinfelder bereits zwei Tore hinnehmen. Danach konnten sie aufdrehen, erzielten vier Tore und im zweiten Drittel deren zwei. Somit stand es 6:2 für Rheinfelden. Im letzten Drittel liessen die Fricktaler nur noch ein Tor zu und gewannen das Spiel mit 6:3.

Nächsten Samstag finden weitere Heimspiele auf der KuBa in Rheinfelden statt. Ausserdem wird der ehemalige Spieler Thomas Keller verabschiedet. (mgt)