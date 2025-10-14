Zwei Aargauermeister

Stark waren die Schützen aus Gansingen an der Aargauermeisterschaft. Bei der in der regionalen Schiessanlage Lostorf in Buchs bei Aarau ausgetragenen Meisterschaft über 300 Meter holten die Vertreter des Schiessvereins Gansingen gleich zwei ...

Erfolgreiche Gansinger Schützen

Stark waren die Schützen aus Gansingen an der Aargauermeisterschaft. Bei der in der regionalen Schiessanlage Lostorf in Buchs bei Aarau ausgetragenen Meisterschaft über 300 Meter holten die Vertreter des Schiessvereins Gansingen gleich zwei Meistertitel.

In der Kategorie D siegte der in Villigen wohnhafte, jedoch für die Gansinger Schützen antretende Roman Mäder mit 578 Treffern. Mäder verwies mit einem Treffer mehr einen weiteren Fricktaler, Alexander Buttazo aus Ittenthal, und Christoph Zaugg (Pfaffnau) auf die Ehrenplätze. Claude Chenaux, der Schweizermeister mit dem Sturmgewehr 90 aus Gansingen, kam in dieser Kategorie auf den achten Platz. Mit der Amazone Yvonne Csitel (Magden/6. Rang) und Eric Bornex (Magden/7.) klassierten sich zwei weitere Fricktaler vor ihm. In der Kategorie E holte sich mit Martin Weiss ein weiteres Mitglied des Schiessvereins Gansingen den Titel des Aargauermeisters. Weiss erzielte 571 Treffer und schwang mit fünf Treffern Vorsprung vor Peter Brunner (Safenwil) und Rolf Denzler (Hallwil) obenaus. Mit André Erdin und Claude Chenaux kamen hier zwei weitere Mitglieder des Schiessvereins Gansingen auf den fünften und sechsten Rang.

An der diesjährigen Aargauermeisterschaft über 300 Meter liegend beteiligten sich insgesamt 95 Frauen und Männer. Dass die Schützen aus Gansingen gleich zwei der vier Aargauermeister über 300 Meter liegend stellten, ist ein gutes Zeugnis für deren Treffsicherheit. (aw)