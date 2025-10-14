Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Zwei Aargauermeister

  14.10.2025 Gansingen, Sport
Die Schützen aus Gansingen stellten an der Aargauermeisterschaft mit Roman Mäder (Mitte links mit Medaille) und Martin Weiss (mit Medaille) gleich zwei Aargauermeister. Foto: Neli Widmer
Die Schützen aus Gansingen stellten an der Aargauermeisterschaft mit Roman Mäder (Mitte links mit Medaille) und Martin Weiss (mit Medaille) gleich zwei Aargauermeister. Foto: Neli Widmer

Erfolgreiche Gansinger Schützen

Stark waren die Schützen aus Gansingen an der Aargauermeisterschaft. Bei der in der regionalen Schiessanlage Lostorf in Buchs bei Aarau ausgetragenen Meisterschaft über 300 Meter holten die Vertreter des Schiessvereins Gansingen gleich zwei ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote