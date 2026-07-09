Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Zwanzigjährige brillieren mit den schwierigsten Stücken

  09.07.2026 Rheinfelden
Der Spanier Luis Aracama präsentierte sich im Meisterkurs von Ivan Monighetti mit der berühmten Prélude für Cello solo von Bach.
Der Spanier Luis Aracama präsentierte sich im Meisterkurs von Ivan Monighetti mit der berühmten Prélude für Cello solo von Bach.

Am Wochenende ist das Solsberg-Festival mit einem Kammerkonzert in der Stadtkirche Rheinfelden zu Ende gegangen. Auf dem Programm standen während elf Tagen Veranstaltungen mit klassischer Musik in Olsberg, in Rheinfelden und in der Barockkirche St. Peter im Schwarzwald. Erstmals ist das Festival ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote