Zuzgen: Raphael Frischknecht kandidiert

Der Gemeinderat Zuzgen hat das Datum für die Erneuerungswahlen auf Sonntag, 28. September, festgelegt. Alle bisherigen Gemeinderäte – mit Ausnahme von Gemeindeammann Daniel Hollinger – treten erneut an (die NFZ berichtete). Als Gemeindeammann von Zuzgen kandidiert der bisherige Gemeinderat Philipp Hasler, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Philipp Hasler ist seit 2022 im Gemeinderat. Für das Amt als Vizeammann stellt sich Rico Labhardt, Gemeinderat seit 2018, Vizeammann seit 2022, zur Wiederwahl. Daniel Binkert, seit 2018 im Gemeinderat, und Nina Kerker, seit 2022 im Gemeinderat, stellen sich ebenfalls zur Wiederwahl. Für den Gemeinderat kandidiert neu Raphael Frischknecht, 1988. Weitere Wahlvorschläge sind bis am Freitag, 15. August, 12 Uhr, bei der Gemeindekanzlei abzugeben. (nfz/mgt)