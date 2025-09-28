Zuzgen lehnt Zusatzkredit für Rausmatt erneut ab

In einer Referendumsabstimmung haben die Zuzger Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am Sonntag den Zusatzkredit in der Höhe von 38 000 Franken für die Fortführung des Erschliessungsplans Rausmatt mit 207 Neni zu 154 Ja abgelehnt. Die Stimmbeteiligung liegt bei 60,8 Prozent.

Bereits an der Einwohnergemeindeversammlung vom 26. Juni ist dieser Kredit verworfen worden. Gegen diesen Entscheid wurde das Referendum ergriffen.