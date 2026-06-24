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Zuzgen gibt weniger aus als budgetiert

  24.06.2026 Zuzgen
In Zuzgen verzögerten sich Investitionen. Foto: Archiv NFZ
In Zuzgen verzögerten sich Investitionen. Foto: Archiv NFZ

Die Gemeinde Zuzgen hat im vergangenen Jahr weniger investiert als geplant. Die Gemeindeversammlung entscheidet über einen Dienstbarkeitsvertrag mit der AEW Energie AG.

Valentin Zumsteg

Die Erfolgsrechnung 2025 der Einwohnergemeinde Zuzgen schliesst deutlich besser ab als ...

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