Zuzgen gibt weniger aus als budgetiert

Die Gemeinde Zuzgen hat im vergangenen Jahr weniger investiert als geplant. Die Gemeindeversammlung entscheidet über einen Dienstbarkeitsvertrag mit der AEW Energie AG.

Die Gemeinde Zuzgen hat im vergangenen Jahr weniger investiert als geplant. Die Gemeindeversammlung entscheidet über einen Dienstbarkeitsvertrag mit der AEW Energie AG.

Valentin Zumsteg

Die Erfolgsrechnung 2025 der Einwohnergemeinde Zuzgen schliesst deutlich besser ab als budgetiert. Statt eines Aufwandüberschusses von 434 000 Franken resultiert ein Ertragsüberschuss von 44 000 Franken. Während der betriebliche Aufwand unter Budget liegt, konnten mehr Steuern und mehr Entgelte verbucht werden, was zum positiven Ergebnis beitrug.

Sanierung Kohliberg hat sich verzögert

Die Nettoinvestitionen der Gemeinde liegen mit 534 000 Franken deutlich unter dem budgetierten Betrag von 1,688 Millionen Franken. «Der Baubeginn für das Projekt Sanierung Kohliberg hat sich aus verschiedenen Gründen verzögert, daher wird der grösste Teil erst im 2026 ausgeführt», heisst es dazu in den Erläuterungen. Bei einer Selbstfinanzierung von 417 000 Franken resultiert für die Gemeinde ein Finanzierungsfehlbetrag von 116 000 Franken. Budgetiert war ein Minus von 1,764 Millionen Franken.

Neben der Rechnung 2025 entscheidet die Zuzger Einwohnergemeinde-Versammlung vom 25. Juni über einen Dienstbarkeitsvertrag mit der AEW Energie AG. Das Energieunternehmen beabsichtigt, am Kohliberg eine sogenannte Niederspannungs-Kabelkabine zu erstellen. Dafür will die Gemeinde ein Baurecht erteilen. Weiter schlägt der Gemeinderat vor, das Personalreglement anzupassen. Das Pensum für die Geschäftsstelle des Gemeindeverbandes Abfallbewirtschaftung Unteres Fricktal (GAF) soll von 160 auf 200 Prozent erhöht werden. Seit 2016 befinden sich die Buroräumlichkeiten des GAF in Zuzgen. Das Personal ist über die Standortgemeinde angestellt. «Die Personalkosten werden direkt dem Verband in Rechnung gestellt, wodurch für die Gemeinde Zuzgen keine Zusatzkosten entstehen», hält der Gemeinderat dazu fest.

Einwohnergemeinde-Versammlung Zuzgen am Donnerstag, 25. Juni, um 20 Uhr, in der Turnhalle. Zuvor um 19.30 Uhr die Ortsbürgergemeinde-Versammlung.