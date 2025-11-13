Am Samstag, 15. November (9 bis 11 Uhr), findet im Gemeindesaal der reformierten Kirche in Frick ein überkonfessioneller Anlass für Frauen und Männer zum Thema «Zuviel allein ist ungesund» statt. Es geht um den Einfluss von tragenden Beziehungen auf unser Wohlbefinden und ...

Am Samstag, 15. November (9 bis 11 Uhr), findet im Gemeindesaal der reformierten Kirche in Frick ein überkonfessioneller Anlass für Frauen und Männer zum Thema «Zuviel allein ist ungesund» statt. Es geht um den Einfluss von tragenden Beziehungen auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Spannende Fakten zum Thema und gemeinsam darüber nachdenken. (mgt)

Anmeldung: Tel. 062 871 45 72