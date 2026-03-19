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Zuversichtlich ins Jubiläumsjahr

  19.03.2026 Frick
Die Mitglieder des Jodlerklubs Frick freuen sich auf das bevorstehende Jubiläumsjahr. Foto: zVg
Die Mitglieder des Jodlerklubs Frick freuen sich auf das bevorstehende Jubiläumsjahr. Foto: zVg

GV des Jodlerklubs Frick

Der Jodlerklub Frick wird dieses Jahr 70 Jahre alt. An der GV Anfang März hatten die Aktivmitglieder Grund für einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft.

Traditionell fand auch dieses Jahr die GV des Jodlerklubs Frick im Restaurant ...

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