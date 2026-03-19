Zuversichtlich ins Jubiläumsjahr

Der Jodlerklub Frick wird dieses Jahr 70 Jahre alt. An der GV Anfang März hatten die Aktivmitglieder Grund für einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft.

GV des Jodlerklubs Frick

Der Jodlerklub Frick wird dieses Jahr 70 Jahre alt. An der GV Anfang März hatten die Aktivmitglieder Grund für einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft.

Traditionell fand auch dieses Jahr die GV des Jodlerklubs Frick im Restaurant «Frickberg-Stübli» statt. Nach dem Nachtessen wurde der geschäftliche Teil mit einem wohlklingenden Jodellied eröffnet. Im musikalischen Bereich setzte sodann der Jahresbericht des Dirigenten an, welcher den aktiven Sängerinnen und Sängern ein Lob für die sehr gute Leistung am Nordwestschweizer Jodlerfest in Reigoldswil aussprach und sie zugleich auf das diesjährige Eidgenössische Jodlerfest in Basel einstimmte.

Neben administrativen Traktanden wurde auch der finanzielle Ist-Zustand der Klubkasse unter die Lupe genommen. Er widerspiegelt das gute Zusammenspiel der Aktivmitglieder und die engagierte und kooperative Leitungsarbeit des Vorstandes unter der kompetenten Leitung des Präsidenten Markus Kunz. Der vakant werdende Posten im Vorstand konnte glücklicherweise durch ein junges Mitglied des Klubs ersetzt werden. So bleibt der Klub seinem zukunftsorientierten Geist treu, welcher ihn schon 70 Jahre begleitet.

Neben allen erfreulichen Neuigkeiten muss doch erwähnt werden, dass die Zahl der Aktivmitglieder, trotz erfolgreicher Nachwuchsarbeit im Chinderjodlerchörli und einem Neuzugang beim Klub, im Moment eher moderat ist. Dies tut jedoch der guten Stimmung unter den Aktivmitgliedern keinen Abbruch. Sie lässt zuversichtlich und voller Vorfreude auf das neue Vereinsjahr blicken. (mgt)